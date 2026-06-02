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Acidente entre caminhões mata dois jovens na PR-323 no município de Sertanópolis

Vítimas de 26 e 28 anos morreram no local após caminhão invadir a pista contrária nesta terça-feira (2)

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 17:19:44 Editado em 02.06.2026, 17:29:35
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Acidente entre caminhões mata dois jovens na PR-323 no município de Sertanópolis
Autor Foto: Reprodução/ Tarobá

Um grave acidente na PR-323, em Sertanópolis, resultou na morte de dois jovens e deixou outras três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (2). A colisão frontal entre dois caminhões aconteceu a cerca de 70 quilômetros de Londrina e mobilizou diversas equipes de resgate, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e a perícia técnica. Um dos detalhes que chamou a atenção das autoridades foi o velocímetro de um dos veículos, que travou em 100 km/h com a força do impacto.

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As vítimas fatais foram identificadas como Carlos Canedo, de 28 anos, e Jonatan Henrique, de 26 anos. De acordo com testemunhas, um dos caminhões invadiu a pista contrária, tornando a batida inevitável. Entre os feridos, Marcelo Emiliano da Silva foi resgatado em estado grave e encaminhado ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã. Outros dois ocupantes foram arremessados da cabine devido à violência da colisão, enquanto o motorista que seguia no sentido São Paulo precisou ser desencarcerado das ferragens pelos bombeiros.

O tráfego na rodovia ficou completamente interrompido por cerca de quatro horas, gerando um congestionamento que ultrapassou os 10 quilômetros de extensão. Antes da liberação total, as equipes realizaram a limpeza da pista, que ficou coberta de óleo e destroços. O IML (Instituto Médico-Legal) realizou a remoção dos corpos, e a Polícia Civil agora investiga as causas que levaram à perda de controle do veículo e à invasão de pista.

Informações: Portal Tarobá
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