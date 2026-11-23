Batida aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), no km 674. Veículo atingiu a traseira de carreta com milho; pista segue sem previsão de liberação

Um engavetamento envolvendo quatro veículos provocou um incêndio e interditou totalmente a BR-376, na altura de Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (23). A colisão deixou duas pessoas com ferimentos leves e bloqueou completamente o tráfego no sentido Santa Catarina, sem previsão de liberação.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 7h55, na altura do quilômetro 674 da rodovia. Na ocasião, um caminhão carregado de frios atingiu a traseira de outra carreta, que transportava uma carga de milho. Com a força do impacto, o veículo com frios acabou pegando fogo, provocando o ferimento leve de duas pessoas.

A batida também envolveu um terceiro caminhão e um automóvel de passeio que trafegavam pelo trecho. Conforme o balanço da polícia rodoviária, esses dois últimos veículos não foram atingidos pelas chamas e nenhum de seus ocupantes ficou ferido. As equipes atuam no atendimento da ocorrência e na limpeza da pista, que permanece totalmente fechada para o fluxo de veículos.