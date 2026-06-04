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CAMPO LARGO

Acidente entre caminhões causa congestionamento de 10 km na BR-277 no PR

Colisão traseira entre dois caminhões paralisou o trânsito na madrugada deste feriado de Corpus Christi

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 08:57:37 Editado em 04.06.2026, 08:57:32
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Acidente entre caminhões causa congestionamento de 10 km na BR-277 no PR
Autor O acidente aconteceu no km 134, por volta das 3h, na subida da Serra de São Luiz do Purunã - Foto: Reprodução/Elessandra Amaral/RPC

Um caminhão bateu na traseira de outro na BR-277 em Campo Largo (PR) na madrugada desta quinta-feira (04), causando congestionamento de mais de 10 km no sentido interior. O acidente aconteceu no km 134, por volta das 3h, na subida da Serra de São Luiz do Purunã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois motoristas sofreram ferimentos leves.

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Às 6h45, a fila de trânsito já somava mais de 10 quilômetros. A concessionária Via Araucária informou que a praça de pedágio de São Luiz do Purunã deve concentrar o maior fluxo de trânsito da região neste feriado de Corpus Christi, com previsão de 41,5 mil veículos passarem pelo local nesta quinta-feira (04).

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A PRF e a Via Araucária estão promovendo a Operação Corpus Christi, com reforço nos atendimentos e fiscalizações. A polícia está focando no combate a ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e combinação entre álcool e direção, além da verificação do uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção infantil. A corporação também intensificou o uso de radares e bafômetros em diversos pontos das rodovias federais, com equipes extras mobilizadas para reforçar a presença policial nos horários de maior movimentação.

A Via Araucária reforçou as equipes nas praças e no atendimento operacional ao longo do trecho com 13 veículos de inspeção, 10 guinchos (sendo seis leves e quatro pesados) e 10 ambulâncias, entre UTIs móveis e veículos de resgate. A operação conta também com painéis de mensagens variáveis ao longo das rodovias, atualizações em tempo real pelo WhatsApp e aplicativo da concessionária, além de monitoramento por câmeras. Em caso de emergência, os motoristas podem acionar gratuitamente a Via Araucária pelo telefone 0800 277 0376.

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