Acidente entre caminhão e van mata pai e filho de 12 anos no Paraná

Van ficou destruída com o impacto

Um homem de 34 anos e o filho dele de 12 morreram em um acidente registrado na tarde desta terça-feira (23), na PR-438, próximo ao distrito de Guaraúna, em Teixeira Soares, no Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas foram identificadas como Thiago Francisco dos Reis e Mateus dos Reis. As vítimas estavam em uma van que bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado às margens da pista. A batida foi em um trecho de pista simples e sem acostamento.

Segundo o motorista do caminhão, que não se feriu, ele precisou parar para trocar o pneu do veículo. Enquanto fazia a troca na pista, a van não conseguiu frear e bateu na traseira. Com o impacto, o caminhão foi arremessado.

Já a van, onde estavam pai e filho, ficou destruída. O motorista do veículo, de 30 anos, ficou ferido e foi levado para atendimento.

As informações são do G1.

