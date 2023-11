Acidente entre caminhão e moto deixa uma pessoa morta em Guaratuba

Uma pessoa morreu após um acidente envolvendo um caminhão e uma moto, na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram na manhã desse sábado (25). A colisão aconteceu na altura do km 679.

Ainda conforme os policiais, por conta do acidente, a pista para quem trafega no sentido Curitiba está com faixas bloqueadas. Por esse motivo, um congestionamento acabou se formando na região. De acordo com informações da PRF, a fila chegou a ser de cerca de 4 quilômetros por volta de 13h.

As condições que a colisão aconteceu e outras informações a respeitos das vítimas não foram informadas até o fechamento desta reportagem.

