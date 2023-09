Acidente entre caminhão e carro deixa duas pessoas mortas em Palmeira

Por conta do acidente o trânsito seguiu em meia pista na rodovia

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (08), na PR-151, na região do Lago, sentido Palmeira, nos Campos Gerais, deixou duas pessoas mortas.

De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 07h30 e envolveu um caminhão e uma Ecosport/Ford.

Em um vídeo gravado por um caminhoneiro que passava pelo local no momento, é possível ver o caminhão com boa parte fora da pista e o Escosport tombado também fora da rodovia. Veja o vídeo no site aRede.

Por conta do acidente, o trânsito segue em meia pista, no sistema Siga e Pare.

A Polícia Rodoviária Estadual e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para o atender as vítimas. Até o momento dessa reportagem Ainda não se sabe a causa do acidente.

