Acidente entre caminhão de cigarros e carro-forte interdita PR-323

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de caixas de cigarros e um carro-forte, na manhã desta quinta-feira (13), deixou a PR-323 interditada em Cianorte, Norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão bateu na lateral de um carro-forte e tombou na rodovia. Por conta de o caminho estar interditado, a passagem de veículos leves está sendo feita pelo acostamento.

Ainda de acordo com a PRF, o carro-forte, que estava com duas pessoas, também tombou na pista por conta do impacto. Já o caminhão ficou a atravessado na rodovia e as mercadorias ficara espalhadas pela PR.

Uma das pessoas que estavam no carro-forte, precisou de atendimento médico e foi levado ao hospital. Já o motorista do caminhão fugiu antes da chegada dos policiais.

