Acidente entre BMW e ônibus deixa quatro feridos

Da Redação

Um acidente entre um carro de luxo e um ônibus do transporte público de Curitiba, deixou quatro pessoas feridas na madrugada deste domingo (5). O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Fernando Simas com a Rua Padre Agostinho.

As vítimas estavam dentro do carro e, de acordo com testemunhas, tanto o motorista quanto os passageiros da BMW demonstravam sinais de embariguez.

Socorristas estiveram no local para atendimento das vítimas. O caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

PRONTA GROSSA

Um capotamento causou a morte de um homem, de 51 anos, na noite de sábado (4), na BR-376, em Ponta Grossa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal conduzia o carro.

O acidente aconteceu depois do motorista sair da pista e capotar. Conforme a polícia, o homem estava sem cinto de segurança. Ele morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal da cidade.

OUTRO ACIDENTE

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado também no sábado (04) na rodovia PR-566, em Francisco Beltrão.