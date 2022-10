Acidente entre BMW, Astra, Laguna e C3 bloqueia rua em Curitiba

Da Redação

Um acidente impressionante com quatro carros parou a pista da Avenida Presidente Kennedy, no bairro Portão, em Curitiba, na noite desta terça (18). Os veículos bateram e o trânsito precisou ser bloqueado e o fluxo desviado, para atendimento da ocorrência. Testemunhas falam em racha. As informações são do site Banda B.

De acordo com as primeiras informações, a ocorrência envolve um veículo Citroen C3, que seguia pela Kennedy, um Astra e uma BMW mais atrás do primeiro, e um quarto carro, um Renault Laguna, que estava estacionado na avenida. O C3 teria sido atingido por um dos dois veículos que vinham atrás e que também bateram entre si. O Laguna foi atingido na sequência. A BMW ainda bateu contra uma árvore.

Apesar da cena impressionante e do estado dos veículos, o saldo foi de um motorista com ferimentos leves e levado ao Hospital do Trabalhador, na mesma região da capital. Os demais não tiveram ferimentos.

A reportagem da Banda B esteve no local logo após o acidente e conseguiu ouvir a versão do motorista do C3.

“Eu tava vindo da loja de um sobrinho meu na Kennedy e aqui na altura dessa lanchonete fui surpreendido com a batida atrás do carro. Na batida eu vi que atrás de mim eles se bateram entre si e bateram nesse carro estacionado. E não sei como meu carro tá batido na frente, acho que bati nesse carro aqui também”,

relata.

O condutor acredita que os motoristas do Astra e da BMW estivessem dirigindo em alta velocidade, pela forma rápida como tudo aconteceu. Ele disse ainda que ficou surpreso de não ter acontecido nada mais grave com os ocupantes dos automóveis envolvidos, considerando o estrago dos carros.

“Eu levei um grande susto quando olhei pelo retrovisor e estavam batidos, virando e se quebrando tudo. Eu só me lembro disso e que encostei o carro pra tentar ajudar alguém. Pela batida muito grande, imaginei que teria feridos e voltei pra tentar ajudar. Aí fiquei sabendo que estavam fazendo racha, que me bateram e bateram no outro que estava estacionado. Eles estavam muito rápido, porque eu estava dirigindo e olhando o retrovisor e isso aconteceu muito rápido. Quando vi, estavam em cima já.”



Os clientes de um bar presenciaram o acidente e acionaram o socorro médico. Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) também compareceu ao local. Dois dos clientes do bar pediram para serem ouvidos como testemunhas oculares e foram levados para prestar depoimento.



O BPtran preferiu não se manifestar sobre o acidente até ouvir as testemunhas e colher mais informações sobre o caso. Se necessário, os motoristas do Astra e da BMW serão conduzidos para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) para prestar esclarecimentos.

