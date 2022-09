Acidente entre bicicleta e ônibus deixa dois mortos no Paraná

Da Redação

Um gravíssimo acidente deixou dois mortos na noite desta terça-feira (20), no Bairro Guarujá, em Cascavel, no oeste do Paraná. O fato aconteceu na Rua das Samambaias, no cruzamento da Rua das Açucenas.

O acidente envolveu uma bicicleta, onde estavam as vítimas fatais, e um ônibus do transporte coletivo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestarem atendimento às vítimas, entretanto, apenas puderam constatar o óbito.

As vítimas do acidente ficaram presas debaixo das rodas do ônibus, sendo que infelizmente nada pôde ser feito.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi mobilizada para recolher o corpo das vítimas. As identificações ainda não foram repassadas pelas autoridades.

