Acidente entre Arapongas e Rolândia envolve três caminhões

Um acidente com três caminhões mobilizou Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Socorristas do Siate. As equipes tiveram muito trabalho para liberar um motorista, que ficou preso nas ferragens e para orientar o trânsito na rodovia, que registrou longas filas nos dois sentidos da via, na BR-369, entre Arapongas e Rolândia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão baú, que tentava a conversão para a alça de entrada para Rolândia, foi atingido na traseira por um caminhão guincho, que vinha atrás. Um terceiro caminhão, outro do tipo baú, ainda conseguiu desviar a cabine. Mas a lateral do baú atingiu a carroceria do caminhão guincho e parte da carga de carne caiu na rodovia.

Com a colisão, toda a rodovia no sentido Rolândia ficou com o trânsito interrompido, formando filas muito longas. Lentamente, o trânsito começou a ser escoado pelas marginais da rodovia.

As equipes de socorro tiveram muito trabalho para liberar o motorista do caminhão guincho. A cabine do veículo foi totalmente destruída e enrosca na traseira do caminhão baú. As equipes precisaram remover o que restou do teto da cabine para dar assistência ao homem, antes d remove-lo. Até um trator de particular foi usado na tentativa de liberar o motorista das ferragens. Ele foi socorrido pelo Siate, com ferimentos graves.