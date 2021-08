Da Redação

Acidente em acostamento da BR-376 deixa criança ferida

Durante a noite deste domingo (8), um grave acidente foi registrado na BR-376, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Uma criança, de 8 anos, ficou gravemente ferida na colisão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu uma caminhonete e um veículo Citroën. O condutor do Citroën parou no acostamento da rodovia, logo após o automóvel apresentar problemas mecânicos.

Na sequência, uma caminhonete desgovernada bateu na traseira do carro. Segundo o motorista da caminhonete, ele invadiu o acostamento após uma manobra perigosa de um caminhoneiro, que fugiu.

Um menino, de 8 anos, que estava na cadeirinha do Citroën, ficou gravemente ferido. Ele ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. O garoto sofreu traumatismo craniano e fratura no braço esquerdo.

A mãe e o pai da criança, que estavam no banco da frente do automóvel, também tiveram ferimentos e foram levados para atendimento na capital.