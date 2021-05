Acidente é registrado na PR-092; menina de 8 anos morreu

Continua após publicidade

Na noite desta quarta-feira (12), foi registrado um acidente grave envolvendo uma automóvel e um caminhão na PR-092, próximo ao município de Andirá, no norte paranaense.

De acordo com a polícia, a colisão entre os dois aconteceu em um trecho onde é proibido realizar ultrapassagens. Ainda conforme os agentes, a menina, o padrasto e a mãe estavam em um veículo VW Gol, quando atingiram a lateral do caminhão. O condutor do carro, de 53 anos, e sua enteada, de 8 anos, morreram no local.

A mulher de 42 anos, que estava no Gol, foi socorrida em estado grave. Ela foi encaminhada para um hospital de Andirá.

A Polícia Civil de Andirá, a Polícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho estiveram no local.