Acidente deixa um morto e seis pessoas feridas em Cambé

Da Redação

Um grave acidente na PR-445, em Cambé, na madrugada desta quinta-feira (5), deixou um homem morto e outras seis pessoas feridas. A batida segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), envolveu três carros, um Fiat Uno, Um Fiat Palio e um VW Polo, todos com placas de Cambé.

continua após publicidade .

De acordo com dados colhidos no local pela PRE, o Palio trafegava pela PR 445 no sentido de Londrina a Cambé e ao atingir o KM 80+600m colidiu frontalmente com o Uno que trafegava na contramão de direção, em pista duplicada. Na sequência um Polo que seguia no mesmo sentido do Palio bateu no Uno e capotou.

O motorista do Uno de 43 anos morreu no local do acidente. O motorista do Polo, de 23 anos teve ferimentos médios e foi encaminhado para Hospital Evangélico de Londrina. No Palio, os cinco ocupantes com idades de 20 e 23 anos tiveram ferimentos leves, todos encaminhados para Santa Casa de Cambé.