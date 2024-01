Acidente deixa quatro feridos na PR-445 em Cambé

Um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (4), por volta das 14h30, em Cambé, no norte do Paraná, deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança de 10 anos. A batida aconteceu no km 100 da PR-445, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Em um Lifan X60 estavam quatro ocupantes - os três passageiros, de 10, 44 e 73 anos, ficaram feridos. O motorista de 46 anos saiu ileso. Já no Fiat Strada havia apenas o condutor, de 71 anos, que, assim como as outras vítimas, foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Cambé.

Os dois veículos possuem placas de Londrina, também no norte do Estado. Segundo a PRE, o Lifan tragava no sentido a Bela Vista do Paraíso e foi atingido pelo Strada, que seguia pelo sentido contrário e estava na contramão quando aconteceu a colisão.

Um boletim de ocorrências foi registrado pela polícia. O estado de saúde dos feridos não foi informado.

