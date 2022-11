fatalidade

Acidente deixa motociclista morto e garupa fica ferida em Rolândia

Um caminhão teria feito um retorno sem perceber a motocicleta

Da Redação

Atualização: 08 de novembro, 2022, às 19:36

fonte: Via WhatsApp

Acidente aconteceu na PR-986, no Contorno Sul de Rolândia, no norte do Paraná