Acidente deixa duas pessoas mortas e outras três feridas em Ortigueira

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um grave acidente registrado neste domingo (19) na BR-376 em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu após dois veículos colidirem frontalmente.

De acordo com informações, um veículo VW Up Cross, rodou na pista e em seguida acabou colidindo frontalmente com um GM Onix. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionados.

As duas vítimas fatais ainda não foram identificadas. Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). As outras três vítimas, que ficaram feridas, são da cidade de Loanda (PR). Por conta do acidente, a rodovia ficou bloqueada parcialmente em sistema de Para e Siga.

