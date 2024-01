Acidente deixa 4 feridos no norte do PR; criança está em estado grave

Samu atendeu as vítimas do acidente

Um acidente deixou quatro pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (8). A ocorrência foi registrada na Rua Evaristo Borin, situada no bairro Ana Lívia, em Mandaguaçu, no norte do Paraná.

De acordo com informações das equipes de resgate, uma das vítimas, uma jovem entre 20 e 30 anos, acabou sofrendo algumas fraturas bilaterais de membros inferiores, precisando ser encaminhada com urgência pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Universitário de Maringá.

Um menino, de aproximadamente 12 anos, precisou ser encaminhado ao Hospital Santa Casa com urgência. De acordo com o Samu, a vítima sofreu hemorragia abdominal interna com o impacto da batida O caso está sendo considerado grave. Uma mulher de 57 anos, teve uma fratura exposta na região média do corpo. As equipes do Samu encaminharam a vítima ao Hospital Metropolitano.

Já a condutora do veículo, de aproximadamente 50 anos, foi diagnosticada com fratura no joelho direito e levada ao Hospital Metropolitano para receber atendimento médico adequado.

Além disso, uma criança de três anos, acompanhada pelo pai apresentou lesões graves, sendo encaminhada pela frota municipal até o Bom Samaritano para avaliação e cuidados adicionais.

A operação de resgate envolveu diversas equipes, incluindo aeronave Saúde 06, suporte avançado terrestre do Samu, duas viaturas de Suporte Básico do Samu, uma viatura do Siate, viatura da Frota Municipal, Oficial de Área dos Bombeiros, ABTR (Auto Bomba Tanque Resgate) dos Bombeiros e a presença da Polícia Militar para auxiliar no controle da situação.

Com informações, GMC Online

