Acidente de trânsito na PR-445 deixa três feridos graves

Um acidente de trânsito deixou três homens feridos na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta quinta-feira (28), por volta de 1h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE ), a colisão frontal envolveu um furgão Peugeot/Boxer e uma camionete F-250, ambos com placas de Londrina.

Segundo dados colhidos pela PRE no local da batida, o Peugeot/Boxer trafegava sentido Cambé à Londrina e ao atingir o km 82 colidiu frontalmente com a camionete que trafegava no sentido contrário pela contramão de direção.

Ficaram feridos no acidente o motorista, de 40 anos e o passageiro, de 33 anos, do furgão. O condutor, 58 anos, da camionete também ficou ferido. Todos foram encaminhados com ferimentos graves a hospitais de Londrina.