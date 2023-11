Acidente de trabalho tira a vida de homem de 39 anos em Mandaguari

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde desta sexta-feira (3) um acidente de trabalho tirou a vida de um homem de 39 anos na cidade de Mandaguari. Identificado como Maxwell Costa, ele trabalhava em uma empresa de construção de estruturas e barracões.

Maxwell realizava um trabalho de solda quando seu Equipamento de Proteção Individual (EPI) entrou em contato com um fio de alta tensão, resultando em uma descarga elétrica.

O choque elétrico o fez perder o equilíbrio, levando-o a uma queda de uma grande altura (não foi informado).

As equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e a Polícia Militar foram acionadas. No entanto, apesar dos esforços das equipes de socorro, infelizmente, ao chegarem lá, constataram o homem em óbito.

Polícia Civil e Instituto de Criminalística também foram acionados. O corpo seria recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

