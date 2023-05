Acidente com vazamento de carga corrosiva de caminhão interdita BR-277

Nesta terça-feira (30), um acidente envolvendo um caminhão carregado com material corrosivo interditou totalmente os dois sentidos da BR-277 em Nova Laranjeiras, na região central do Paraná. A carga do veículo tombou em uma curva na altura do km 482, entre o município e Guaraniaçu. Com informações do g1.

continua após publicidade

Até a publicação desta reportagem, as pistas permaneciam bloqueadas sem previsão de liberação, com possibilidade de interdição total até a manhã de quarta-feira (31).

-LEIA MAIS: Homem é condenado após levar jovem desacordada para motel, no Paraná

continua após publicidade

Com a queda de 16 bombonas, cada um com 1.000 litros, houve vazamento de monoetalonamina, produto "perigoso", segundo o Corpo de Bombeiros. O volume total derramado no local não foi confirmado.

Parte do produto correu para a mata próxima à rodovia, de acordo com a corporação. Por isso, equipes do Instituto Água e Terra (IAT) foram acionadas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia só voltará a ser liberada para tráfego após a limpeza completa.

continua após publicidade

A orientação é que motoristas evitem pegar a rodovia e, em caso de necessidade, usem rotas alternativas. Já para quem está na fila, é preciso fazer retorno e também seguir viagem, se necessário, por outros caminhos.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News