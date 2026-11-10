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PR-508

Acidente com quatro veículos deixa quatro mortos e um ferido no PR

Dois carros invadiram a pista contrária após uma batida lateral, atingindo uma caminhonete e outro veículo em Paranaguá

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente com quatro veículos deixa quatro mortos e um ferido no PR
Autor Quatro veículos estiveram envolvidos - Foto: QAP Litoral Notícias

Um grave acidente envolvendo quatro veículos deixou quatro pessoas mortas e uma ferida na manhã desta terça-feira (10), na Rodovia Alexandra-Matinhos (PR-508), em Paranaguá, no litoral do Paraná. A múltipla colisão ocorreu por volta das 10h, na altura do quilômetro 3,8, e resultou no bloqueio total da via por cerca de cinco horas, com o trânsito sendo liberado apenas por volta das 15h.

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De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a dinâmica da tragédia teve início quando um veículo que seguia no sentido Paranaguá–Matinhos bateu na lateral de outro carro que trafegava na mesma direção. Com o impacto, ambos os motoristas perderam o controle da direção e os automóveis invadiram a pista contrária. Na sequência, um dos carros atingiu uma caminhonete que seguia no sentido oposto, provocando o capotamento dela, enquanto o outro bateu contra um quarto veículo. O motorista deste último automóvel não ficou ferido.

Durante o atendimento da ocorrência, as autoridades constataram que o motorista de um dos veículos envolvidos no acidente apresentava sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Paranaguá para a tomada das medidas legais.

Duas pessoas chegaram a ser socorridas com vida e em estado grave, sendo levadas às pressas para o Hospital Regional de Paranaguá. No entanto, segundo os relatórios médicos, uma dessas vítimas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito na unidade de saúde, atualizando o total para quatro vítimas fatais.

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O complexo trabalho de resgate das vítimas, controle do tráfego e limpeza da pista mobilizou um grande efetivo de profissionais, contando com a atuação ininterrupta e conjunta de equipes da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, do Corpo de Bombeiros e da concessionária EPR, responsável pela administração do trecho.

As informações são do G1.

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