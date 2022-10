Acidente com ônibus deixa uma pessoa morta na BR-369, em Andirá

Da Redação

O motorista, que era de Andirá, ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente.

Um acidente envolvendo um ônibus de uma dupla sertaneja deixou uma pessoa morta na BR-369, em Andirá, na noite de segunda-feira (3).

A vítima, de 37 anos, estava em um carro que bateu contra o ônibus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal ocorreu após o Celta invadir a pista contrária. O motorista, que era de Andirá, ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

Com informações: Tarobá News

