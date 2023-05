Acidente com ônibus deixa motociclista em estado grave no PR

Da Redação

Nenhum passageiro do transporte coletivo ficou ferido

Um motociclista ficou em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito com um ônibus do transporte coletivo. A colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), no bairro Portão, em Curitiba, capital do Paraná.

Conforme informações apuradas pelo portal de notícias RicMais, o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Eduardo Carlos Pereira, que é uma via rápida sentido centro da cidade, com a Rua Maranhão.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas para atender a ocorrência e prestar atendimento ao motociclista. Até o momento da publicação desta reportagem, não haviam informações sobre as possíveis motivações do acidente.

Nenhum passageiro do transporte coletivo ficou ferido após a colisão. Um grande congestionamento foi registrado na região.

