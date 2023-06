Acidente com ônibus de banda deixa dois mortos e 10 feridos no PR

As duas vítimas fatais eram os motoristas dos veículos

Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas após um grave acidente registrado entre um ônibus de uma banda paranaense e um carro na noite desta terça-feira (13), na rodovia PR-280, em Clevelândia, no Sudoeste do Paraná. As duas vítimas fatais eram os motoristas dos veículos.

Logo após a colisão, a cantora Thaina, da banda Família Azzolini, gravou um vídeo e relatou os momentos de terror vividos. "Estávamos na nossa viagem normal, em direção a Nova Veneza (SC), onde temos show no final de semana. De repente sumiu tudo da frente, percebemos que o ônibus estava fora da pista. Não tombamos, mas o ônibus saiu da rodovia e nisso nós entramos em choque”, comentou a cantora.

De acordo com apurações iniciais, o carro, que seria um Ford Ecosport, teria invadido a faixa do ônibus. A condutora do automóvel, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos graves ferimentos. O motorista da banda, Jalinton Martins de 35 anos, também não resistiu ao impacto frontal.





Fonte: Informações RicMais.

