Acidente com oito veículos gera fila quilométrica na BR-376 no Paraná

Um acidente envolvendo oito veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira (21) no quilômetro 639 da BR-376, em Tijucas do Sul, no litoral do Paraná. O caso foi registrado por volta das 11h50 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. Conforme as autoridades, apenas uma pessoa teve ferimentos leves.

A pista no local do acidente já foi totalmente liberada. A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho da rodovia, informou nas redes sociais que há 5 quilômetros de fila no local. No entanto, aplicativos mostram que o congestionamento é maior.

Segundo o mapa de velocidade do Waze, às 12h40 desta quinta havia, pelo menos, 20 quilômetros de fila sentido Santa Catarina. O trânsito também impacta a BR-116, que registra cerca de 10 quilômetros de fila, segundo o aplicativo. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre as causas do acidente.

- Com informações do g1.

