Acidente com morte é registrado na Rodovia da Uva

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram ao local para socorrer as vítimas

Na tarde deste domingo (22), um grave acidente aconteceu na PR-417, no trecho conhecido como Rodovia da Uva, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Dois carros bateram na região do bairro Bacaetava. Um helicóptero foi chamado para o resgate.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), uma morte foi confirmada no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e identificou vítimas presas nas ferragens. Devido a gravidade dos ferimentos, o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi até o local e pousou na rodovia.

O acidente causou curiosidade em muitos populares que foram até o local. Ainda não é possível afirmar as causas do acidente, porém, existe a suspeita de uma ultrapassagem irregular.

