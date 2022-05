Acidente com lancha deixa um morto e três feridos no Paraná

Da Redação

Na noite de sábado (30), uma lancha que navegava no alagado do Salto Caxias, no Rio Iguaçu, em Nova Prata do Iguaçu, no Paraná, bateu contra pedras e tombou.

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas. O acidente foi por volta das 20 horas quando a embarcação se aproximava das margens no loteamento Meurer.

A vítima, um homem de 55 anos, morreu no local. Uma mulher teve fratura em uma das pernas e outros dois ocupantes tiveram ferimentos considerados moderados.

Socorristas do SAMU de Realeza e o Corpo de Bombeiros de Dois Vizinhos encaminharam os feridos ao hospital. A PM também prestou apoio até a chegada da perícia.

A Polícia Científica foi acionada e após conclusão dos trabalhos de perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão.

* Com informações do Diário da Informação