Acidente com gado na BR-376 deixa feridos e sete animais mortos no PR

Pelo menos sete animais morreram e duas pessoas ficaram feridas após cerca de 30 cabeças de gado invadirem a rodovia BR-376, em Nova Esperança (região de Maringá), na madrugada desta sexta-feira (6). Os acidentes mobilizaram equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, as principais colisões envolveram um caminhão e um Fiat Palio. No carro de passeio, estavam uma mulher e uma criança de dois anos; ambas sofreram ferimentos leves. O caminhão teve a parte frontal destruída, mas o motorista não se feriu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: SUS inicia transição de insulina humana para a de ação prolongada

Ao todo, sete bois morreram no local devido ao impacto dos atropelamentos. Imagens registradas por motoristas mostram animais espalhados pelo canteiro central e às margens da pista logo após o ocorrido.



Suspeitas de invasão e furto

A principal linha de investigação aponta que a porteira da propriedade rural de onde o gado escapou pode ter sido aberta. Além da causa da fuga, a polícia apura relatos de que populares teriam furtado dois animais antes da chegada das autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp



O proprietário dos animais foi identificado e localizado. A operação para a retirada total do gado da pista e do acostamento foi concluída no final da manhã desta sexta-feira.



As informações são do GMC Online.