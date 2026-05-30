Acidente com capotamento e engavetamento trava trânsito na BR-116 no PR

Um acidente envolvendo engavetamento de pelo menos quatro veículos e um capotamento mobilizou equipes de socorro no início da noite deste sábado (30) na BR-116, na entrada de Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba (PR). A colisão deixou um dos veículos capotado próximo ao acesso do município.

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Equipes do Samu, da concessionária Arteris, da Guarda Municipal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas. Apesar da gravidade da ocorrência, não havia registro de vítimas com ferimentos graves até a publicação da reportagem. O acidente causou lentidão e congestionamento no trecho.



Motorista estava embriagado

A PRF informou que um dos condutores envolvidos estava embriagado. Ele apresentava sinais de alteração e precisou ser contido durante o atendimento. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi de 1,8 mg/L de álcool por litro de ar expelido — índice muito acima do limite que caracteriza crime de trânsito.

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O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Fazenda Rio Grande. A PRF segue apurando as circunstâncias do acidente.



As informações são do portal Banda B, parceiro do TNOnline

