Acidente com caminhão de cerveja faz vítima fatal na BR-376

Um acidente grave, envolvendo dois caminhões e um carro, foi registrado na BR-376, em Nova Londrina, Paraná, na manhã desta sexta-feira (1). Equipes de resgate e da polícia estiveram no local.

Houve uma colisão frontal com dois caminhões, um carregado com garrafas de cerveja e o outro com soja. Por conta da batida, o condutor do veículo de cervejas, de 27 anos, entrou em óbito na hora. O motorista do caminhão com soja, de 36 anos, sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado para um hospital pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na sequência, um terceiro veículo acabou se envolvendo no acidente. O automóvel bateu em um dos caminhões, porém, nenhum dos ocupantes se feriu.



A pista precisou ser interditada, pois, além dos veículos ficarem na pista, uma boa parte das cargas se espalhou pelo local.