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FATALIDADE

Acidente com animais na pista mata menino de 10 anos na PR-456

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência e registrou o caso na região central do Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 10:43:15 Editado em 14.06.2026, 10:43:09
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Acidente com animais na pista mata menino de 10 anos na PR-456
Autor Criança foi encaminhada ao hospital, mas não resisitiu - Foto: Polícia Rodoviária

Um menino de 10 anos morreu após um carro atingir dois cavalos na PR-456, entre Pitanga e Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 19h20 de sábado (13) e deixou outras três pessoas feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Hyundai Azera, com placas de Palmital, trafegava pela rodovia quando atropelou os animais que estavam na pista.

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Com a colisão, a criança que estava no carro, André Felipe Dziecinny, de 10 anos, sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e levado ao hospital de Santa Maria do Oeste, mas não resistiu. O motorista do veículo, de 46 anos, teve ferimentos leves. Uma passageira, de 33 anos, ficou ferida com gravidade moderada.

O homem que conduzia os cavalos, de 33 anos, sofreu ferimentos no acidente. O estado de saúde dele não foi informado. Os dois animais morreram no local.

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