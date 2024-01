Acidente com água fervendo causa morte de criança no Paraná

Uma criança de 9 anos morreu após acidente doméstico com água fervendo em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Thiago Santos da Silva Souza permaneceu internado por 9 dias, mas não resistiu aos ferimentos.

LEIA MAIS: Acidentes matam 13 pessoas em rodovias do PR no feriadão de Réveillon

O caso aconteceu no dia 22 de dezembro, no bairro Monza e a Polícia Civil investiga as circunstâncias para entender o que provocou o acidente.

EXPLOSÃO DEIXA MULHER FERIDA NO NORTE DO ESTADO

Uma funcionária de uma lanchonete de Arapongas, no norte do Paraná, ficou ferida após um botijão de gás explodir durante um incêndio ocorrido no estabelecimento, na noite desta segunda-feira (01). O caso foi registrado por volta da meia-noite na Rua Falcão, no centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou atendimento na vítima ainda no local. Ela teve queimaduras e foi encaminhada para o Hospital Norte do Paraná (Honpar).



