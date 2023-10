Acidente com 10 veículos deixa ao menos um morto no Norte do PR

Siga o TNOnline no Google News

Um grave acidente envolvendo 10 veículos deixou ao menos uma pessoa morta e diversos feridos na rodovia PR-092, entre os municípios de Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. A colisão foi registrada por volta das 9h35 desta segunda-feira (2), na altura do quilômetro 306.

Por volta das 11h30, o local ainda estava interditado e diversas autoridades prestavam atendimento à ocorrência. Entre elas estão o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina; a Polícia Rodoviária Estadual (PRE); equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM); a Defesa Civil de Siqueira Campos; e também a brigada de incêndio de uma empresa local.

De acordo com a PRE, até o momento foram identificados os seguintes veículos envolvidos na grave colisão: 1 rodotrem de nove eixos; 1 van; 1 carro; 1 carreta baú; 1 carreta graneleira; e 1 carreta prancha. A corporação ainda recomenda que os motoristas não passem pelo local, e façam o desvio pela cidade de Guapirama e pela BR-153.

Imagens registradas no local mostram veículos pegando fogo. Veja:

