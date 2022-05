Acidente causa uma morte e deixa três feridos em Palotina

Da Redação

O carro de Assis Chateaubriand era dirigido pela vítima fatal.

Um homem, de 37 anos, morreu e três ficaram feridas após acidente registrado na tarde de sábado (14) PR-364, em Palotina, no oeste do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida foi na altura do quilômetro 560, onde um carro com placa de Maripá (PR) - que seguia no sentido Palotina - bateu de frente com um veículo de Assis Chateaubriand, que vinha no sentido contrário.

O carro de Assis Chateaubriand era dirigido pela vítima fatal. De acordo com a PRE, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Toledo.

O condutor do carro de Maripá, de 45 anos, teve apenas ferimentos leves. No mesmo carro estavam também uma pessoa de 42 anos e uma criança de 7. Ambos tiveram ferimentos leves.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

