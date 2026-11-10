Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
SEQUESTRO

'Achei que ia levar um tiro', relata turista sequestrado no PR que perdeu R$ 149 mil após encontro

Vítima de 28 anos foi rendida após aceitar carona, levada ao país vizinho e forçada a liberar o acesso a aplicativos bancários sob ameaças de morte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

'Achei que ia levar um tiro', relata turista sequestrado no PR que perdeu R$ 149 mil após encontro
Autor Foto: Reprodução

Um turista de 28 anos, morador do Rio de Janeiro, viveu momentos de terror após ser sequestrado e extorquido em R$ 149 mil ao marcar um encontro por meio de uma rede social em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A vítima, que estava na cidade a passeio, foi rendida na madrugada do último domingo (8) e levada à força de barco para o Paraguai, onde foi mantida sob a mira de armas de fogo enquanto os criminosos esvaziavam suas contas bancárias e as do pai.

LEIA MAIS: Turista do Rio é sequestrado em Foz do Iguaçu e sofre extorsão de R$ 149 mil no Paraguai

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Civil, a emboscada teve início por volta da 1h30, quando o jovem se encontrou com a pessoa que conheceu virtualmente em um posto de combustíveis. Após o contato inicial, ele aceitou uma carona de motocicleta, mas o trajeto foi rapidamente interrompido por um carro ocupado por três homens armados. O turista foi obrigado a entrar no automóvel e levado até as margens do Rio Paraná, onde o grupo utilizou uma canoa para atravessar a fronteira em direção ao país vizinho.

No cativeiro, a vítima sofreu constantes ameaças para realizar o reconhecimento facial no celular e desbloquear os aplicativos financeiros. Com acesso livre, a quadrilha fez transferências via Pix, contratou empréstimos e realizou compras no cartão de crédito. Em entrevista à RPC, o rapaz detalhou o pavor durante a ação criminosa. "Daquele momento eu pensei que eu já ia morrer, achei que ia levar um tiro na cabeça. E aí foi amanhecendo, me colocaram numa canoa, no rio, e com o rosto para o chão, só puxando a minha cabeça para fazer a validação da facial", relatou.

Abalado, o turista contou que chegou a implorar pela própria vida aos sequestradores durante a madrugada de terror. "Eu conversei com ele e eu falei: 'Por favor, eu tenho minha família, eu preciso ir embora, me solta, não me mata'. Era uma região de barro, eu estava com muito medo. Eles batiam com a arma no meu pescoço para não olhar para cima", relembrou a vítima. Além do expressivo desfalque financeiro, os assaltantes roubaram pertences pessoais do jovem, como joias, relógio, calçados e o próprio aparelho celular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O rapaz permaneceu em poder da quadrilha até aproximadamente as 8h da manhã, quando foi colocado novamente em uma canoa, trazido de volta ao Brasil e abandonado na margem do rio. O delegado Geraldo Evangelista de Souza Júnior, que acompanha as investigações, informou que o caso é tratado como extorsão mediante sequestro. A Polícia Civil realiza diligências para identificar os envolvidos e localizar os veículos utilizados na abordagem inicial, mas até o momento não há confirmação de prisões. As autoridades policiais reforçam a recomendação para que encontros marcados por aplicativos ocorram sempre em locais públicos e que as pessoas evitem aceitar caronas de desconhecidos.

As informações são do G1 Paraná.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
crime organizado cuidado em encontros Foz do Iguaçu segurança pública turismo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV