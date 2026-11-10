'Achei que ia levar um tiro', relata turista sequestrado no PR que perdeu R$ 149 mil após encontro

Um turista de 28 anos, morador do Rio de Janeiro, viveu momentos de terror após ser sequestrado e extorquido em R$ 149 mil ao marcar um encontro por meio de uma rede social em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A vítima, que estava na cidade a passeio, foi rendida na madrugada do último domingo (8) e levada à força de barco para o Paraguai, onde foi mantida sob a mira de armas de fogo enquanto os criminosos esvaziavam suas contas bancárias e as do pai.

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De acordo com a Polícia Civil, a emboscada teve início por volta da 1h30, quando o jovem se encontrou com a pessoa que conheceu virtualmente em um posto de combustíveis. Após o contato inicial, ele aceitou uma carona de motocicleta, mas o trajeto foi rapidamente interrompido por um carro ocupado por três homens armados. O turista foi obrigado a entrar no automóvel e levado até as margens do Rio Paraná, onde o grupo utilizou uma canoa para atravessar a fronteira em direção ao país vizinho.

No cativeiro, a vítima sofreu constantes ameaças para realizar o reconhecimento facial no celular e desbloquear os aplicativos financeiros. Com acesso livre, a quadrilha fez transferências via Pix, contratou empréstimos e realizou compras no cartão de crédito. Em entrevista à RPC, o rapaz detalhou o pavor durante a ação criminosa. "Daquele momento eu pensei que eu já ia morrer, achei que ia levar um tiro na cabeça. E aí foi amanhecendo, me colocaram numa canoa, no rio, e com o rosto para o chão, só puxando a minha cabeça para fazer a validação da facial", relatou.

Abalado, o turista contou que chegou a implorar pela própria vida aos sequestradores durante a madrugada de terror. "Eu conversei com ele e eu falei: 'Por favor, eu tenho minha família, eu preciso ir embora, me solta, não me mata'. Era uma região de barro, eu estava com muito medo. Eles batiam com a arma no meu pescoço para não olhar para cima", relembrou a vítima. Além do expressivo desfalque financeiro, os assaltantes roubaram pertences pessoais do jovem, como joias, relógio, calçados e o próprio aparelho celular.

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O rapaz permaneceu em poder da quadrilha até aproximadamente as 8h da manhã, quando foi colocado novamente em uma canoa, trazido de volta ao Brasil e abandonado na margem do rio. O delegado Geraldo Evangelista de Souza Júnior, que acompanha as investigações, informou que o caso é tratado como extorsão mediante sequestro. A Polícia Civil realiza diligências para identificar os envolvidos e localizar os veículos utilizados na abordagem inicial, mas até o momento não há confirmação de prisões. As autoridades policiais reforçam a recomendação para que encontros marcados por aplicativos ocorram sempre em locais públicos e que as pessoas evitem aceitar caronas de desconhecidos.

As informações são do G1 Paraná.