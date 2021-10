Da Redação

Acessos à BR-277 em Guarapuava são bloqueados

Acessos à BR-277 em Guarapuava, na região central do Paraná, serão bloqueados em três trechos da rodovia a partir de quarta-feira (13) por conta de obras de construção de trincheiras. Veja, abaixo, o que muda.

As obras são executadas pelo Governo do Paraná, com término previsto para setembro do ano que vem.

O investimento é de cerca de R$ 78 milhões para a construção de três trincheiras, três pontes, duas passarelas e postes de iluminação distribuídos por quase 15 km.

Veja o que muda

Primeiro bloqueio

Na quarta, o primeiro bloqueio será feito no acesso do bairro Conradinho, nas ruas Jorge Alves Ribeiro e Campo Grande. Veja, abaixo, na imagem.

Por isso, motoristas terão que utilizar a Rua Engenheiro Lentsch e a Avenida Ivo Carli para ligação com a rodovia.

Segundo bloqueio



Dois dias depois, na sexta (15), o bloqueio ocorre também no acesso da Vila Carli. Serão fechadas a Avenida Pedro Carli e a Rua Mário Virmond. Veja, abaixo, na imagem.

Assim, o acesso à rodovia será feito pelas ruas Tamoios, Humaitá e Tucuruí.

Terceiro bloqueio



O último bloqueio previsto é no bairro Industrial, na região do Xarquinho. No local, a Avenida Mário Virmond será fechada. Veja, abaixo, na imagem.

Desta forma, os motoristas precisarão ir até a PR-466 para acessar a rodovia federal.

Com informações, G1