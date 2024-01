Ação policial prende em flagrante suspeitos de homicídio qualificado

Uma ação conjunta entre as forças de segurança do Paraná prendeu em flagrante suspeitos de um homicídio ocorrido neste domingo (7), no bairro Ponta da Pita, em Antonina, no Litoral do Paraná. Participaram da ação as polícias Militar, Civil e Científica, além da Polícia Penal, com unidades que atuam no Verão Maior Paraná.

Um policial militar que mora próximo ao local, após ouvir disparos de arma de fogo, entrou em contato com a Companhia de PM de Antonina. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima, um homem de 54 anos, caída na rua, morto por disparos de arma de fogo e ferimentos por arma branca. O policial militar informou que uma mulher havia retornado ao local do crime para buscar um objeto (narguile).

A mulher, de 21 anos, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde confessou ter realizado os disparos e ter realizado um golpe de arma branca contra a vítima. Após a qualificação da autora foi possível localizar os demais autores: dois homens (28 e 31 anos) e uma mulher (20 anos). No local foram encontrados a faca do crime, um martelo e vários estojos de pistola calibre 9mm.

Um dos envolvidos era monitorado por tornozeleira eletrônica, porém rompeu o equipamento após o trabalho de geolocalização desenvolvido pela Polícia Penal do Paraná.

VERÃO MAIOR PARANÁ:

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site.

