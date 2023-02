Ação para fiscalizar cigarros eletrônicos é realizada em Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ao todo, sete estabelecimentos foram visitados

A Polícia Militar (PM) divulgou, na manhã deste sábado (4), o balanço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), realizada na sexta-feira (3), com o objetivo de fiscalizar o comércio e o consumo de cigarros eletrônicos em Londrina. A operação ocorreu das 15h30 às 21h e além de policiais do 5º e 30º Batalhão da PM, contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Ministério Público e Secretaria da Fazenda. As informações são do site Tarobá News.

continua após publicidade .

Ao todo, sete estabelecimentos foram visitados, porém três estavam fechados. Dos quatro fiscalizados, um foi interditado pela Secretaria da Fazenda por conta de alvará vencido e um funcionário do estabelecimento foi encaminhado para Termo Circunstanciado por posse de maconha. Além disso, quatro boletins de ocorrência foram produzidos e 11 documentos entre autos, notificações e intimações para comparecimento nos órgãos competentes foram expedidos.

A AIFU, que visa o cumprimento da RDC que proíbe a comercialização, importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, teve início após recomendação administrativa do Ministério Público.

Siga o TNOnline no Google News