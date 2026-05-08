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TRÁFICO DE DROGAS

Ação da ROCAM e Patrulha Rural apreende drogas e armas no Paraná

A ação localizou revólver, pistola e munições após abordagem de veículo com farol queimado

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 08:19:40 Editado em 08.05.2026, 08:19:36
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Ação da ROCAM e Patrulha Rural apreende drogas e armas no Paraná
Autor Militares também apreenderam balanças de precisão e materiais usados para o fracionamento de substâncias - Foto: Divulgação PMPR

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na noite desta quinta-feira (07), no centro de Pato Branco. Durante a operação, equipes da ROCAM e da Patrulha Rural do 3º Batalhão da Polícia Militar apreenderam um arsenal que incluía um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380, munições de diversos calibres e mais de 1,3 quilo de cocaína.

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A ocorrência teve início após os policiais avistarem um veículo transitando com irregularidades no sistema de iluminação. Na abordagem inicial, os militares encontraram porções de cocaína no interior do automóvel, o que motivou buscas complementares na residência do suspeito. No imóvel, além do volume principal de cocaína, foram localizadas porções de maconha, haxixe, crack e ecstasy, além de balanças de precisão e embalagens destinadas ao fracionamento dos entorpecentes.

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O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à 12ª Central Regional de Flagrantes. Todo o material ilícito e as armas apreendidas foram entregues à autoridade policial para os procedimentos judiciários cabíveis.

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´polícia Ocorrência policial pato branco Posse de arma prisão em flagrante trafico de drogas
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