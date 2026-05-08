Ação da ROCAM e Patrulha Rural apreende drogas e armas no Paraná

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na noite desta quinta-feira (07), no centro de Pato Branco. Durante a operação, equipes da ROCAM e da Patrulha Rural do 3º Batalhão da Polícia Militar apreenderam um arsenal que incluía um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380, munições de diversos calibres e mais de 1,3 quilo de cocaína.

📰 LEIA MAIS: Briga de casal termina com agressões e golpe de faca em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência teve início após os policiais avistarem um veículo transitando com irregularidades no sistema de iluminação. Na abordagem inicial, os militares encontraram porções de cocaína no interior do automóvel, o que motivou buscas complementares na residência do suspeito. No imóvel, além do volume principal de cocaína, foram localizadas porções de maconha, haxixe, crack e ecstasy, além de balanças de precisão e embalagens destinadas ao fracionamento dos entorpecentes.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à 12ª Central Regional de Flagrantes. Todo o material ilícito e as armas apreendidas foram entregues à autoridade policial para os procedimentos judiciários cabíveis.