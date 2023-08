Ação da PRF termina com um preso e cigarros apreendidos na BR-369

Um homem de 27 anos foi preso durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-369, em Cambé, norte do Paraná, na tarde desta terça-feira, 22 de agosto. De acordo com as informações da corporação, ele conduzia um caminhão carregado com cigarros contrabandeados.

A carga irregular foi descoberta pelas autoridades após o caminhão ser flagrado transitando de forma perigosa pela rodovia. A PRF informou que o condutor do veículo de carga estava acima da velocidade permitida para via, colocando outros usuários em risco.

Por conta disso, os agentes rodoviários ordenaram ao motorista que parasse. Durante a abordagem, os policias notaram que o caminhoneiro, de 27 anos, aparentava estar nervoso - situação que levantou suspeita.

Ao averiguarem o que havia no compartimento de carga, os PRFs se depararam com aproximadamente 250 mil maços de cigarros contrabandeados.

O homem disse que levaria a carga para São Paulo. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal de Londrina, o conjunto (cavalo-trator e reboque) e a carga foram encaminhados para a Receita Federal de Londrina.

