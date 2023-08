Ação da PRE termina com apreensão de diversos aparelhos eletrônicos

Uma operação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) terminou com a apreensão de diversos aparelhos eletrônicos nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 4 de agosto, em Rolândia, norte do Paraná.

Os objetos foram retidos pela corporação logo após uma fiscalização no quilômetro 09 da PR-986, no posto rodoviário situado na cidade. Os itens, como eletrônicos, roteadores e antenas, estavam em um ônibus que pertence a uma empresa do ramo de transporte. O veículo realizava a linha Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, a Londrina, norte do estado.

Os policiais rodoviários inspecionaram o compartimento de carga e, em algumas malas - que pertenciam a uma mulher -, eles encontraram os dispositivos. Por não terem nota fiscal e a dona não ter efetuado o pagamento de impostos referentes à compra dos objetos, eles acabaram sendo apreendidos e encaminhados à Receita Federal.



