Ação da PM termina com 4 criminosos mortos e um preso após acidente

Uma troca de tiros terminou com a morte de quatro homens na madrugada deste sábado, dia 1º de julho, na BR-277, em Medianeira, oeste do Paraná. Os militares do Batalhão de Polícia da Fronteira (BPFron) informaram que a quadrilha tentava assaltar uma van que seguia para o Paraguai.

Ainda conforme a corporação, os criminosos tentaram se passar por policiais para abordar o veículo, que transportava 14 passageiros e ia para o país vizinho realizar compras. Para isso, os bandidos colocaram um giroflex no carro em que estavam.

O condutor da van relatou às autoridades que começou a ser perseguido pelo automóvel suspeito após passar por Cascavel, também no oeste do estado. Em Medianeira, os veículos se chocaram, fazendo com que a van tombasse. Dois passageiros ficaram feridos e foram levados ao hospital.

No entanto, o que os criminosos não esperavam é que estavam sendo seguidos por uma viatura descaracterizada da PM. Os agentes de segurança agiram logo após a tentativa de assalto.

A quadrilha efetuou disparos de arma de fogo, e os militares revidaram. Os quatro homens morreram no local.

Segundo a corporação, um quinto suspeito, que estava em outro automóvel que também seguia a van, foi preso.

Com informações do G1.

