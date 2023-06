Ação da PM e PF apreende mais de 700 quilos de droga no oeste do PR

Uma ação integrada da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) da Polícia Federal resultou na apreensão de mais de 700 quilos de maconha, na madrugada desta quinta-feira (22), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Pela PMPR a ação foi do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron).

As equipes das forças policiais faziam o patrulhamento aquático no Rio Paraná quando avistaram uma embarcação saindo da margem paraguaia com sentido à margem brasileira e efetuaram a abordagem. No momento da aproximação, o piloto abandonou o barco e fugiu em meio à mata, não sendo localizado. Os militares estaduais e federais constataram que a embarcação estava carregada com 757 quilos da droga.

Nos primeiros cinco meses deste ano as apreensões de drogas pelas forças de segurança do Paraná aumentaram 65% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 132 toneladas, contra 80 toneladas em 2022. O maior volume mensal foi registrado no mês de maio, quando as polícias Civil e Militar apreenderam 53,5 toneladas.

Em junho, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreendeu, no dia 19, mais de 4 toneladas no município de São José das Palmeiras, no Oeste do Estado. No dia 16, em Jaguapitã, no Norte do Estado, mais 500 quilos foram interceptados. Já em Douradina, próximo de Umuarama, no Noroeste, foi confiscada (dia 13) meia tonelada de droga. Outras apreensões ocorreram em Cianorte, no Noroeste (190 quilos) e em Iporã, também Noroeste (uma tonelada).

