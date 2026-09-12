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"OPERAÇÃO RUPTURA"

Ação conjunta desarticula pontos de tráfico no Paraná

Ação conjunta entre Polícia Civil e Militar cumpriu mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (11)

Escrito por Da Redação
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Ação conjunta desarticula pontos de tráfico no Paraná
Autor Além dos entorpecentes, as equipes apreenderam objetos que auxiliarão na continuidade das investigações - Foto: Reprodução/CGN

A Polícia Civil, com apoio do 19º Batalhão da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta sexta-feira (11) a Operação Ruptura, com foco no combate ao tráfico de drogas em São Pedro do Iguaçu, na região de Toledo. A ação resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas e no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão.

- LEIA MAIS: PRF apreende quase 10 mil frascos de tirzepatida contrabandeados no Paraná

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Durante as buscas em endereços suspeitos, os policiais encontraram buchas de cocaína prontas para a venda em duas residências. Em um dos imóveis, um casal foi preso. O homem detido usava tornozeleira eletrônica e já cumpria pena por tráfico de drogas. No outro endereço, mãe e filha, que já eram investigadas e monitoradas pela polícia por suspeita de envolvimento no comércio ilegal, foram autuadas.

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Além dos entorpecentes, as equipes apreenderam objetos que auxiliarão na continuidade das investigações conduzidas pela Polícia Civil. Os quatro presos foram levados para a Cadeia Pública local, onde aguardam decisões da Justiça Criminal da Comarca de Toledo.

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investigações policiais Operação Ruptura polícia civil prisão em flagrante são pedro do iguaçu trafico de drogas
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