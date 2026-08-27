Ação conjunta da PF e da Receita apreende 3,4 mil ampolas de emagrecedores em Rolândia no PR

Produto de origem estrangeira e sem registro na Anvisa era transportado de Foz do Iguaçu para São Paulo

Uma operação integrada entre a Polícia Federal e a Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 3,4 mil ampolas de medicamentos emagrecedores irregulares na tarde desta quinta-feira (27), na PR-986, em Rolândia, no Norte do Paraná. As substâncias, de procedência estrangeira, não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e trafegavam sem a documentação fiscal obrigatória.

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A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina da equipe de fiscalização, que identificou um veículo Toyota Corolla em atitude suspeita na rodovia. Durante a vistoria minuciosa no automóvel, os agentes localizaram a carga clandestina oculta em um compartimento secreto, conhecido como fundo falso, instalado no interior do veículo.

Foto: Polícia Federal Foto: Polícia Federal

O motorista do carro, um homem de 38 anos morador de São Paulo (SP), foi preso em flagrante no local. Segundo informado pelas autoridades, o condutor confessou que transportava os produtos proibidos a partir de Foz do Iguaçu (PR) com destino à capital paulista. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Londrina para os procedimentos de polícia judiciária.

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O veículo e todo o lote de ampolas apreendido foram entregues à Receita Federal para os trâmites administrativos cabíveis. A intervenção faz parte de uma força-tarefa contínua promovida pelas forças de segurança e órgãos de fiscalização da região para reprimir crimes transfronteiriços, contrabando e o tráfego de mercadorias ilícitas nas rodovias paranaenses.