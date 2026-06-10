Ação conjunta apreende maconha e contrabando em Rolândia

Uma operação conjunta entre o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e a Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (10) maconha, medicamentos contrabandeados e produtos de descaminho em um ônibus de passageiros na PR-986, em Rolândia. A ação ocorreu em frente ao Posto Rodoviário do município e foi deflagrada após diligências da Rotam da 2ª Companhia, que identificou indícios suspeitos no veículo de linha.

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Durante a inspeção no coletivo, as equipes contaram com o apoio do canil da 4ª Companhia do BPRv. O uso de um cão farejador foi determinante para a localização de um fundo falso no interior do ônibus, onde diversos tabletes da droga estavam escondidos.

Todos os entorpecentes e os materiais ilícitos foram apreendidos e imediatamente encaminhados às autoridades competentes para as devidas providências legais.





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Material ilícito foi localizado em ônibus - Foto: - Divulgação Material ilícito foi localizado em ônibus - Foto: - Divulgação



