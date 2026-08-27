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Ação com 70 agentes mira tráfico e homicídios e termina com 12 presos em Cascavel

Mobilização entre Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal cumpriu nove mandados de busca na tarde de quarta-feira (26)

Escrito por Da Redação
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Ação com 70 agentes mira tráfico e homicídios e termina com 12 presos em Cascavel
Autor Foto: Reprodução/PCPR

Uma operação conjunta entre as forças de segurança de Cascavel, no Oeste do Paraná, resultou na prisão em flagrante de seis pessoas por tráfico de drogas e outras infrações na tarde desta quarta-feira (26). A mobilização, direcionada ao combate a furtos, roubos e homicídios na região, cumpriu nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em endereços mapeados pelo setor de inteligência.

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A ação mobilizou cerca de 70 agentes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Guarda Civil Municipal (GCM). Ao todo, 12 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia. Além dos seis detidos em flagrante, outros seis indivíduos foram autuados por posse de entorpecentes para consumo pessoal.

Durante as buscas, os policiais apreenderam porções de maconha, crack e cocaína, muitas das quais já embaladas e prontas para a comercialização. Segundo o delegado Pedro Vieira Ferreira Rocha, o foco principal foi desarticular o comércio de ilícitos e conter os crimes violentos e patrimoniais associados à atividade na cidade.

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Os presos em flagrante foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição do Judiciário. A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com as investigações de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Para ocorrências em andamento, o acionamento deve ser feito pelo 190, da Polícia Militar.

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Cascavel Homicídios notícias do Paraná operações policiais segurança pública trafico de drogas
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