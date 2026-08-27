Ação com 70 agentes mira tráfico e homicídios e termina com 12 presos em Cascavel

Mobilização entre Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal cumpriu nove mandados de busca na tarde de quarta-feira (26)

Uma operação conjunta entre as forças de segurança de Cascavel, no Oeste do Paraná, resultou na prisão em flagrante de seis pessoas por tráfico de drogas e outras infrações na tarde desta quarta-feira (26). A mobilização, direcionada ao combate a furtos, roubos e homicídios na região, cumpriu nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em endereços mapeados pelo setor de inteligência.

📰 LEIA MAIS: Vítima de tiros foge para dentro de campus universitário em Foz do Iguaçu para escapar de atiradores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação mobilizou cerca de 70 agentes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Guarda Civil Municipal (GCM). Ao todo, 12 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia. Além dos seis detidos em flagrante, outros seis indivíduos foram autuados por posse de entorpecentes para consumo pessoal.

Durante as buscas, os policiais apreenderam porções de maconha, crack e cocaína, muitas das quais já embaladas e prontas para a comercialização. Segundo o delegado Pedro Vieira Ferreira Rocha, o foco principal foi desarticular o comércio de ilícitos e conter os crimes violentos e patrimoniais associados à atividade na cidade.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os presos em flagrante foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição do Judiciário. A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com as investigações de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Para ocorrências em andamento, o acionamento deve ser feito pelo 190, da Polícia Militar.