"A vacinação nos trouxe até as festividades", diz Beto Preto

O Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que a vacinação permitiu o reencontro das famílias neste Natal e Réveillon. Em vídeo divulgado nesta sexta-feira (24), o médico ressaltou a importância de continuar com os cuidados durante as festividades.

"Diferente do ano passado, esse ano vão acontecer as reuniões familiares, os encontros podem acontecer, mas não podemos nos esquecer, devemos manter os cuidados, uso de máscara, em ambientes fechados, as janelas e portas devem sempre estar abertas. Usar álcool gel. Nosso foco é a vacinação. A vacinação nos trouxe até as festividades de Natal e Réveillon, a vacinação nos trouxe até aqui. Todos devemos ter consciência coletiva", disse.

