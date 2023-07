"A melhor pessoa que já conheci": diz esposa de vítima da explosão

Maria Aparecida de Souza Batista, esposa do assistente operacional da C.Vale

"A melhor pessoa que já conheci", afirmou nesta sexta-feira (28) Maria Aparecida de Souza Batista, esposa do assistente operacional da C.Vale, Saulo da Rocha Batista, de 53 anos, que morreu após explosões em um silo da cooperativa em Palotina, no oeste do estado.

Sete haitianos também morreram na tragédia registrada na quarta-feira (26), no Paraná. São eles:

Michelet Louis - 41 anos (haitiano)

Jean Michee Joseph – 29 anos (haitiano)

Jean Ronald Calix – 27 anos (haitiano)

Donald ST Cyr – 24 anos (haitiano)

Wicken Celestin – 55 anos (haitiano)

Eugênio Metelus – 53 anos (haitiano)

Reginaldo Gegrard – 30 anos (haitiano)

Outras 11 pessoas ficaram feridas, sendo 9 em estado grave. Um homem de origem haitiana está desaparecido e é procurado desde a data do incidente. Ele está sob 10 mil toneladas de milho do silo, segundo o Corpo de Bombeiros.

“O Saulo era um excelente marido, um excelente pai, um excelente funcionário. [...] Era de casa para o serviço, do serviço para casa. [...]Está muito difícil, muito difícil, porque pensei nele (quando soube da explosão) mas nunca pensei que tivesse acontecido isso com ele”, frisou a esposa.

